Купер — о штабе сборной Канады: мы все будем главными тренерами

Главный тренер «Тампы» и сборной Канады Джон Купер прокомментировал тренерский штаб в национальной команде. Напомним, в него вошли главные тренеры «Бостона», «Вегаса» и «Айлендерс» — Брюс Кэссиди, Питер Дубер и Барри Тротц соответственно.



«Сын Купера сказал ему, что у него будет команда всех звёзд в тренерском штабе. Сам он, рассказывая о своих помощниках, заявил, что они все будут главными тренерами», — написал в «Твиттере» журналист Джо Смит.



Отметим, что штаб будет работать на Олимпиаде, если в ней будут принимать участие игроки НХЛ.



Ранее Купер был помощником тренера сборной молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира — 2016, а также в 2017 году он был главным тренером сборной Канады на ЧМ.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).