«Барыс» сообщил о расторжении пробного контракта с канадским защитником Вилио

«Барыс» объявил о прекращении сотрудничества с канадским защитником Илайджей Вилио.
Как сообщает официальный сайт клуба, пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Ранее сообщалось, что соглашение было заключено до 31 августа 2021 года. 24-летний защитник в прошлом сезоне выступал за студенческий клуб университета Тринити Уэстерн в Канаде.
С 11 по 16 августа «Барыс» сыграет на домашнем «Кубке Президента Республики Казахстан». 18 августа «Барыс» отправится в Минск, где состоятся две контрольные встречи с национальной сборной Беларуси (19 и 21 августа). Заключительная часть предсезонной подготовки пройдёт с 23 по 31 августа в Нур-Султане.
Старт сезона-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге намечен на 1 сентября. «Барыс» первый матч проведёт дома 3 сентября с «Салаватом».
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