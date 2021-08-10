Вайсфельд: не думаю, что Роман Ротенберг будет на скамейке СКА и во время регулярки КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал появление Романа Ротенберга на тренерской скамейке СКА во время турнира Sochi Hockey Open.



«Четвёртое место СКА — трагедия? «Трагедия» — это точно не то слово, которым можно описывать выступление какой-либо команды на турнире. Вот «Трактор» выиграл — что им теперь, звания «Герой Советского Союза» давать? У СКА половина хоккеистов была в юниорской и молодёжной сборных России, поэтому они просматривали состав. Их четвёртое место не играло никакой роли.

Я не думаю, что Роман Ротенберг будет на скамейке СКА и во время регулярки КХЛ. Это предсезонный турнир, и тут может быть всё что угодно! Когда и где стоит Ротенберг, на трибуне или на лавке, не имеет никакого значения. С моей точки зрения, это разговор ни о чём. Важно только одно — подготовка команды к чемпионату», — цитирует Вайсфельда «РБ-Спорт».