Вайсфельд: не думаю, что Роман Ротенберг будет на скамейке СКА и во время регулярки КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал появление Романа Ротенберга на тренерской скамейке СКА во время турнира Sochi Hockey Open.
«Четвёртое место СКА — трагедия? «Трагедия» — это точно не то слово, которым можно описывать выступление какой-либо команды на турнире. Вот «Трактор» выиграл — что им теперь, звания «Герой Советского Союза» давать? У СКА половина хоккеистов была в юниорской и молодёжной сборных России, поэтому они просматривали состав. Их четвёртое место не играло никакой роли.
Я не думаю, что Роман Ротенберг будет на скамейке СКА и во время регулярки КХЛ. Это предсезонный турнир, и тут может быть всё что угодно! Когда и где стоит Ротенберг, на трибуне или на лавке, не имеет никакого значения. С моей точки зрения, это разговор ни о чём. Важно только одно — подготовка команды к чемпионату», — цитирует Вайсфельда «РБ-Спорт».
- 10 августа 2021
-
18:55
-
18:35
-
18:11
-
17:24
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
15:49
-
15:29
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15
-
12:02
-
11:55
-
11:28
-
10:43
-
10:18
-
09:52
-
09:39
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 9 августа 2021
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:36
-
22:24
-
22:15