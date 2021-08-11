Экс-защитник сборной Беларуси: спасибо хоккею за всё, но теперь я айтишник

Бывший защитник сборной Беларуси Павел Черноок объявил о смене профессиональной деятельности, выложив в своём фейсбук-аккаунте фотографию с логотипом IT-компании EPAM.
«Моё новое рабочее место. Спасибо хоккею за всё, но теперь я айтишник», – подписал фото Черноок.
За свою профессиональную карьеру 34-летний защитник выступал в Беларуси за минскую «Юность», «Юниор», «Химик-СКА», «Керамин», солигорский «Шахтёр» и минское «Динамо», а также российский ЦСКА-2.
В Континентальной хоккейной лиге в составе «зубров» он провёл 52 матча, в которых сумел набрать 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "-1" и 42 минутах штрафного времени. Он выступал за «Динамо» с 2012 по 2014 год.
Последним клубом белорусского хоккеиста был французский «Бриансон». Также Черноок выступал за национальную сборную Беларуси на двух чемпионатах мира.
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