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Обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Петружалек завершил игровую карьеру

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Петружалек завершил игровую карьеру
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Форвард Якуб Петружалек объявил о завершении карьеры игрока.

Сообщается, что 36-летний чех будет тренером в штабе Радека Мразека в молодёжной команде «Литвинова» – своего первого и последнего клуба в карьере.

С 2011 по 2015 годы Петружалек выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Амур», московское «Динамо», «Ак Барс» и «Автомобилист». В общем он набрал в регулярных чемпионатах 124 (56+68) результативных очка в 183 матчах, в Кубке Гагарина – 26 игр и 17 (9+8) баллов.

Отметим, что в 2013 году Петружалек стал обладателем трофея вместе с московским «Динамо». Также он выиграл чемпионат Чехии в составе «Литвинова» в 2015 году.

В составе сборной Чехии форвард становился бронзовым призёром на чемпионате мира-2012.

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