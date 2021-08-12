Чемпион мира-2012 и двукратный обладатель Кубка Гагарина Кокарев перешёл в «Тамбов»
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Форвард Денис Кокарев стал игроком хоккейного клуба «Тамбов».
Нападающий начал профессиональную карьеру в 2003 году в составе родного тверского клуба Высшей лиги ТХК. Затем Кокарев выступал за ХК МВД, с которым в сезоне-2009/10 стал финалистом Кубка Гагарина. Также в его послужном списке московское «Динамо», «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург», «Витязь» и «Спартак».
В сезонах-2011/12 и 2012/13 в составе бело-голубых форвард становился обладателем Кубка Гагарина.
Кокарев был участником чемпионата мира 2012 года, на котором сборная России стала обладателем золотых медалей.
Прошедший сезон 36-летний хоккеист провёл в ВХЛ в красногорском «Динамо», где за 47 игр сумел набрать 29 (10+19) результативных баллов.
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