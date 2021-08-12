Петтерсон: если бы «Ванкувер» пробился в плей-офф, то играл бы на обезболивающих

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон рассказал о восстановлении от травмы, которую получил по ходу прошлого сезона.
«Я сильно потянул кисть, эта травма стоила мне половины сезона. Безусловно, прошедший чемпионат можно считать самым неудачным для меня. Но сейчас я чувствую себя хорошо, ничто не помешает мне играть в новом сезоне. Если бы он стартовал сегодня, я мог бы играть с максимальной отдачей, потому что полностью восстановился.
Очень неудачно получилось с травмой. Я рвусь в бой, так как в последний раз играл 2 марта. Очень хочу снова выйти на лёд.
Если бы «Ванкувер» пробился в плей-офф, я мог бы сыграть, но на обезболивающих. Сейчас я тренируюсь по полной программе, переехал в Стокгольм. Усердно работаю всё лето», – приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.
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