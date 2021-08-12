Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Петтерсон: если бы «Ванкувер» пробился в плей-офф, то играл бы на обезболивающих

Петтерсон: если бы «Ванкувер» пробился в плей-офф, то играл бы на обезболивающих
Комментарии

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон рассказал о восстановлении от травмы, которую получил по ходу прошлого сезона.

«Я сильно потянул кисть, эта травма стоила мне половины сезона. Безусловно, прошедший чемпионат можно считать самым неудачным для меня. Но сейчас я чувствую себя хорошо, ничто не помешает мне играть в новом сезоне. Если бы он стартовал сегодня, я мог бы играть с максимальной отдачей, потому что полностью восстановился.

Очень неудачно получилось с травмой. Я рвусь в бой, так как в последний раз играл 2 марта. Очень хочу снова выйти на лёд.

Если бы «Ванкувер» пробился в плей-офф, я мог бы сыграть, но на обезболивающих. Сейчас я тренируюсь по полной программе, переехал в Стокгольм. Усердно работаю всё лето», – приводит слова Петтерссона официальный сайт НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021