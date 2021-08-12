Цегларик: даже в АХЛ не видел команд с таким числом габаритных игроков, как в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о своих сильных навыках, поиске оптимального сочетания звена и о большом количестве габаритных игроков в клубе.



«Часто слышу, что я пришел на замену Буше. Что ко мне пришло после чемпионата мира и классного сезона в Швеции, так это непоколебимая вера в себя. Знаю, что могу показать себя в КХЛ. Здесь ещё важно, с какими партнерами ты играешь — кто будет бросающим, кто будет распасовщиком. Думаю, что здорово умею находить пространство и свободный лёд, чтобы поражать ворота. Ещё знаю, что могу показывать уверенную игру и выигрывать борьбу за шайбу.



Рид здорово провёл предыдущий сезон, который для него был первым в России. Теперь я должен принять этот вызов. Мне нужно найти свою игру и помогать команде. Конечно, в моём переходе сыграло большую роль то, что «Авангард» — клуб-победитель и ему удалось выиграть Кубок Гагарина. Я тоже хочу быть причастен к его победам.



Предсезонка для того и проводится, чтобы посмотреть, с кем у тебя лучше идет игра и с кем ты найдешь ту самую «химию». Практически всю часть сборов, которую мы провели в Балашихе, я тренировался в сочетании с Корбэном Найтом. Мы очень много разговаривали с ним, он многое мне объяснял — это очень помогает.



Но мне понравилось играть и с Сергеем Толчинским — он потрясающий игрок, который всегда активен и создаёт кучу моментов. И я тоже хочу играть в подобном стиле и постоянно угрожать воротам. У нас впереди ещё несколько матчей, и после них уже будет видно, в каких сочетаниях мы останемся.



Играл ли когда-нибудь в такой крупной команде с большим совокупным весом как „Авангард“? За то время, которое я провёл в Северной Америке, акцент стал делаться на скорость и на навыки работы с шайбой. Габаритные сильные игроки нужны любой команде. Особенно в плей-офф, когда игра становится более агрессивной и силовой. В плей-офф с таким количеством больших ребят против нас будет нелегко. Наверное, даже в АХЛ не видел команд, у которых было бы так много габаритных хоккеистов», — приводит слова Цегларика «Спорт-экспресс».