Василевский — об Уфе: всегда приятно посетить дворец спорта, где начинался мой путь
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который является воспитанником уфимского хоккея, рассказал о посещении родного дворца спорта.
«Всегда приятно посетить дворец спорта, где начинался мой путь. Мне удалось встретиться и побеседовать со многими знакомыми, работниками и, конечно же, с основной командой, где мы с моими бывшими одноклубниками вспомнили пару мгновений из прошлого», — написал голкипер в «Инстаграме».
Напомним, Василевский выступал за «Салават» до конца сезона-2013/2014. В прошедшем сезоне НХЛ голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. В плей-офф на счету Василевского пять сухих игр из 23. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.
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