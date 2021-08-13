Василевский — об Уфе: всегда приятно посетить дворец спорта, где начинался мой путь

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который является воспитанником уфимского хоккея, рассказал о посещении родного дворца спорта.



«Всегда приятно посетить дворец спорта, где начинался мой путь. Мне удалось встретиться и побеседовать со многими знакомыми, работниками и, конечно же, с основной командой, где мы с моими бывшими одноклубниками вспомнили пару мгновений из прошлого», — написал голкипер в «Инстаграме».

Напомним, Василевский выступал за «Салават» до конца сезона-2013/2014. В прошедшем сезоне НХЛ голкипер провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. В плей-офф на счету Василевского пять сухих игр из 23. По итогам Кубка Стэнли — 2021 вратарь был признан самым ценным игроком.