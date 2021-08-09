Шалунова подпишет «Локомотив»! Разговоры об НХЛ можно забыть

Все мечты одного из лучших центров КХЛ остались в прошлом.

28-летнего нападающего Максима Шалунова по праву считают одним из лучших центральных нападающих России. Сильный и обученный центр регулярно вызывался в сборную России, был в ударным звене ЦСКА, но начиная с 2017 года клубов не менял. То есть, конечно, человек засиделся, но, с другой стороны, успел выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина.

Карьера Шалунова складывалась по-разному. Были взлёты и падения. Были удачные отрезки и откровенно провальные. Но марку сильного и многое повидавшего человека этот хоккеист не терял. И правильно делал.

«По Максиму Шалунову очень много предложений из КХЛ. Он неограниченно свободный агент, поэтому всегда будет возможность остаться здесь.

Но пока ведём переговоры, заинтересованные стороны есть. Если ехать в НХЛ, нужно иметь в виду и финансовую составляющую», — говорил агент Максима Шуми Бабаев в середине июля.

Правда, финансовую составляющую вряд ли приходится упоминать. В России, как давно известно, всегда предложат больше, тем более своему доморощенному хоккеисту. И тем более уровня Шалунова. Так что разговор, скорее, не о деньгах, а о мечте. Но, видимо, совсем уж сильной эта самая мечта всё-таки не была.

Опять же в июле появилось сообщение о том, что «Чикаго Блэкхоукс» разрешил искать на тот момент нападающему ЦСКА Максиму Шалунову другую команду в НХЛ. Как сообщало издание The Athletic, форвард желал подписать соглашение с «Блэкхоукс», которые обладают правами на игрока, но хотел иметь подстраховку на случай, если клуб не найдёт ему место в составе.

«На данный момент у «Чикаго» нет места для Шалунова. У них есть восемь форвардов, плюс должны вернуться Джонатан Тэйвз и Алекс Нюландер, есть также несколько новичков и свободных агентов.

При этом ещё один источник мне заявил, что «Блэкхоукс» нравится Шалунов, но его место в команде зависит от ситуации с составом и потолком зарплат.

«Чикаго» может обменять Шалунова, если агент игрока найдёт ему вариант. В январе форварду исполнится 29 лет, это может быть последним большим вызовом.

Если «Блэкхоукс» не подпишут его, то, вероятно, всё равно захотят дать ему возможность проявить себя в НХЛ. И не захотят многого взамен», — писал журналист Скотт Пауэрс.

Если говорить о статистике, то в прошедшем регулярном сезоне КХЛ Шалунов провёл 52 игры за ЦСКА, набрал 35 (18+17) очков при полезности «+20». В плей-офф форвард сыграл в 22 матчах, набрав 18 (12+6) результативных баллов при общей полезности «+12».

Солидные ли показатели? Вполне. Ведь не зря мы назвали Макса одним из лучших центральных нападающих КХЛ. Да и просто нападающих, потому что этот человек реально может решить судьбу матча. Однако для переезда в лучшую лигу мира этот форвард, увы, так и не созрел.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как сообщил накануне всё тот же журналист The Athletic Скотт Пауэрс, форвард согласовал трёхлетний контракт с ярославским «Локомотивом».

«Агент игрока сказал, что Шалунов всё ещё надеется в конечном счёте подписать контракт с «Блэкхоукс», – отметил Пауэрс.

Интересно, что в контракте игрока будет присутствовать пункт о возможном отъезде в НХЛ в следующем сезоне.

Агент игрока выступил с целым сообщением.

«Выбор нового клуба на предстоящий сезон был обусловлен тем, что задача перед новой командой Максима одна — Кубок Гагарина. 1 мая клуб сообщил финансовые условия, которые подтверждали статус Максима и то, что его видят в роли топ-игрока. Всё это время клуб держал под Максима место и финансы. Каждый день мы были на связи с менеджментом, за что благодарны руководству организации и главному тренеру», — заявил Бабаев.

Что сразу бросается в глаза? Для ЦСКА потеря Шалунова – большой удар. Думается, что новоиспечённый главный тренер Сергей Фёдоров явно хотел бы видеть столь мастеровитого хоккеиста в своих рядах.

Для «Локомотива» приход Шалунова – огромный плюс. Команда Андрея Скабелки становится мощнее и явно будет претендовать на завоевание Кубка Гагарина. Самому же Максу хочется пожелать терпения и удачи на новом месте. Да, с НХЛ в итоге так и не сложилось, но в России нам такие люди нужны. Главное, чтобы травмы обходили стороной и была дальнейшая мотивация выступать в Континентальной лиге.