«Адмирал» расторг контракт с главным тренером Востриковым. Его сменил Олег Горбенко

Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 13 августа, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым, сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.

«Благодарим Сергея Леонтьевича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере.



Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко», — говорится в сообщении.

В середине июля «Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022. В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.