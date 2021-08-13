«Адмирал» расторг контракт с главным тренером Востриковым. Его сменил Олег Горбенко
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Хоккейный клуб «Адмирал» в пятницу, 13 августа, по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым, сообщается на официальном сайте дальневосточной команды.
«Благодарим Сергея Леонтьевича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере.
Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко», — говорится в сообщении.
В середине июля «Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022. В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.
Новость по темеИсточник: «Адмирал» подпишет контракт с игроком сборной Латвии
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