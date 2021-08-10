Источник: «Адмирал» подпишет контракт с игроком сборной Латвии

Латвийский нападающий Рихард Букартс может присоединиться к владивостокскому «Адмиралу», сообщает издание TVNET.
Отмечается, что форвард может стать первым легионером клуба в атакующей линии. «Адмирал» вернулся в Континентальную хоккейную лигу после годичного перерыва, связанного с проблемами с финансированием на фоне пандемии коронавируса.
Источник сообщает, что 25-летний нападающий в настоящий момент тренируется в составе сборной Латвии, готовясь к предстоящей олимпийской квалификации в Риге в конце августа.
Прошедший сезон Букартс провёл в составе рижского «Динамо». Он принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 17 (11+6) результативных баллов при показателе полезности "-10".
За свою профессиональную карьеру Бухартс также поиграл за клубы в лигах США, Чехии и Германии.
Напомним, ранее сообщалось, что «Адмирал» снова лишён доступа в Центральное информационное бюро КХЛ, и не может регистрировать новичков в настоящий момент.
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