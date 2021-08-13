Амиров врезался лицом в борт и не смог доиграть матч с «Северсталью»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров получил травму в матче на Кубок президента Республики Башкортостан с «Северсталью».
В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнёры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.
Напомним, «Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт, Андрей Зубарев, Теэму Хартикайнен, Данил Алалыкин, Степан Санников и Александр Кадейкин. У череповчан отличились Давид Думбадзе и Адам Лишка.
Новость по теме«Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб
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