Амиров врезался лицом в борт и не смог доиграть матч с «Северсталью»

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров получил травму в матче на Кубок президента Республики Башкортостан с «Северсталью».



В одном из эпизодов хоккеист неудачно врезался лицом в борт. Амиров какое-то время пролежал на льду. Партнёры помогли ему подняться, после чего форвард был отправлен сразу в раздевалку.

Напомним, «Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт, Андрей Зубарев, Теэму Хартикайнен, Данил Алалыкин, Степан Санников и Александр Кадейкин. У череповчан отличились Давид Думбадзе и Адам Лишка.