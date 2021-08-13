Панарин, Шипачёв и другие игроки НХЛ и КХЛ проведут матч в поддержку 14-летнего хоккеиста

Благотворительный фонд форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на официальной странице своего фонда в «Инстаграме» объявил о проведении закрытого матча в поддержку 14-летнего хоккеиста Глеба Баннова.



Юный игрок имеет диагноз дилатационная кардиомиопатия, ему требуется трансплантация сердца.



Матч состоится 18 августа при участии фонда Панарина.



Во встрече примут участие Артемий Панарин («Рейнджерс»), Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Александр Романов («Монреаль Канадиенс»), Илья Любушкин («Аризона Койотс»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) и другие игроки НХЛ и КХЛ, а также Алексей Яшин и Олег Знарок.



Все вырученные средства будут направлены на лечение Глеба Баннова.

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