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Панарин: не было желания залезать в список Forbes, миллиарды собирать — нет возможностей

Панарин: не было желания залезать в список Forbes, миллиарды собирать — нет возможностей
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, каким бизнесом хотел бы заниматься.

«Не отбил ли коронавирус охоту заниматься инвестициями? Чуть подпортил желание. Не могу сказать, что у меня было большое стремление к деньгам. Какие-то желания заработать были, но если сравнивать с самим хоккеем и игрой, то деньги на втором плане были.

После карантина я как-то переосмыслил всё и пропало желание зарабатывать деньги, тем более большие, — эта мотивация исчезла. Хочется вкладывать в какие-то социальные проекты, быть полезным обществу.

У меня не было желания залезать в список Forbes, миллиарды собирать — нет способностей и возможностей для этого, я всё-таки хоккеист. Однако до карантина всё равно было больше желания заниматься движухой.

Мне нравится сельское хозяйство, производство органических продуктов, это неплохое дело, привлекает сам процесс. Это сырые мысли, то, о чём я думаю в последнее время, это не значит, что я туда окунусь с головой.

Сейчас во многих городах и странах нехватка хороших продуктов, люди помешаны на деньгах, конкурируют друг с другом, мне не нравится эта тенденция и то, куда идёт этот рынок. Читатели слышали наверняка о проблемах с пчёлами — они вымирают в больших количествах во многих странах мира, я знаю, что есть льготы для пчеловодов. Мне это интересно.

Но в плане бизнеса под Питером сложно такое делать, надо с условным Краснодарским краем конкурировать — у них это получается дешевле, сезон дольше, меда больше. Однако опыление, которым занимаются пчелы, можно дать Питеру и области. Это всё сыро, конечно, но точно могу сказать, что цель зарабатывания денег немножко отошла на второй план.

Те же бросковые зоны [для отработки техники хоккейного броска] мы начинаем открывать. Это от желания передавать новому поколению свои знания. Нужно зарабатывать, чтобы эти точки себя окупали, позволяли покупать новое оборудование для детей и взрослых», — приводит слова Панарина официальный сайт Forbes.

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