Лямся прокомментировал возможность воссоединения звена легионеров

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался после победы в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).

«Гранлунд на домашнем турнире без Хартикайнена поник? Если вспомнить прошлый сезон, то Гранлунд играл крайнего нападающего, сейчас у него была роль центра. Достаточно непросто сразу перестроиться в другую роль, но он хорошо себя проявил.



Допускаю ли вариант, что легионеров всё равно придётся воссоединить? Повторюсь: нам необходимо найти новые сочетания, сейчас для этого самое хорошее время. Мы прекрасно понимаем, как могут действовать Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд вместе, но нам нужно ещё одно дополнительное звено, поэтому мы должны искать другие опции.



Но если говорить о том, что в ходе сезона нам придётся вернуться к этому сочетанию — такой вариант не исключён», — приводит слова Лямся официальный сайт уфимцев.