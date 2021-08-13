Лямся прокомментировал возможность воссоединения звена легионеров

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался после победы в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).
«Гранлунд на домашнем турнире без Хартикайнена поник? Если вспомнить прошлый сезон, то Гранлунд играл крайнего нападающего, сейчас у него была роль центра. Достаточно непросто сразу перестроиться в другую роль, но он хорошо себя проявил.
Допускаю ли вариант, что легионеров всё равно придётся воссоединить? Повторюсь: нам необходимо найти новые сочетания, сейчас для этого самое хорошее время. Мы прекрасно понимаем, как могут действовать Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд вместе, но нам нужно ещё одно дополнительное звено, поэтому мы должны искать другие опции.
Но если говорить о том, что в ходе сезона нам придётся вернуться к этому сочетанию — такой вариант не исключён», — приводит слова Лямся официальный сайт уфимцев.
- 13 августа 2021
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