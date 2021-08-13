Скабелка — о победе «Локомотива» на Кубке РБ: за чем приехали, то и получили

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка дал комментарий после победы в матче Кубка республики Башкортостан с «Автомобилистом» (3:0). Команда из Ярославля выиграла турнир.



«Хороший матч. Провели его достаточно дисциплинированно в обороне и интересно в атаке. Видно было, что ребята получали удовольствие. Мне игра понравилась.



Что касается самого турнира — за чем приехали, то и получили. Ребята хотели играть, окунуться в эту атмосферу, войти в игровой тонус и наработать какие-то моменты. Проанализируем и будем готовиться дальше.



Насколько я доволен реализацией моментов и большинством? Мне сложно ответить на этот вопрос. Мы достаточно много создавали в атаке. Учитывая, что это только начало матчей, можно быть в чём-то довольным, но достаточно много ещё предстоит дорабатывать.



Поменяли местами Сагадеева и Иванова? Да, ребята сыграли в атаке немного по-другому. Есть ли понимание, где будем использовать Шалунова, Аверина, Петерссона? Примерное понимание, конечно же, есть. Нам нужно всем вместе начать играть, чтобы ребята надели майки и вышли на лёд. На бумаге это одно, но ребята должны ещё найти между собой химию, взаимопонимание.



По приезде в Ярославль дадим ребятам выходной, на следующей неделе сыграем два матча с «Северсталью» — один в Череповце, один дома, после чего отправимся на турнир в Челябинск», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

Новость по теме «Локомотив» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан