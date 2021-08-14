Санников: задача «Салавата» — выиграть Кубок Гагарина

Форвард «Салавата Юлаева» Степан Санников высказался после победы в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).



«Не получилось выиграть матч с «Локомотивом», а остальные встречи провели довольно неплохо. Начали тяжеловато, но потом раскатились. С „Локо“ все 60 минут сыграли хорошо, поэтому такой результат.



Какие испытываю эмоции после первых матчей за «Салават»? Работаем с начала июля. Эмоции только положительные. В команде хорошо приняли, всё замечательно.



Разговаривал ли с Лямся о роли в команде? Меньшинство и силовая игра.



Приехал за Кубком Гагарина? Естественно. Это наша задача — выиграть Кубок Гагарина.



«Салават» оказался единственным или были ещё предложения от других клубов о продолжении карьеры? Пару вариантов ещё было, но «Салават» — это клуб с большими амбициями. Я сразу согласился на переход», — приводит слова Санникова «Горобзор.ру».