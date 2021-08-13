Лямся — о травме Амирова: возможно, сыграла свою роль пятница 13-е

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался после победы в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» (6:2).

«У нас идёт достаточно важный период подготовки, мы начали усиленно готовиться с прошлой субботы. Турнир был важным мерилом. Лёд был, так скажем, тяжёлым, но при этом ребята хорошо справлялись, сегодня сыграли надёжно и показали хорошую игру.



Что с Павлом Коледовым и Родионом Амировым, которые не сумели продолжить матч? Сейчас сложно сказать. Ребята поедут на обследование в больницу, и уже после этого мы узнаем.



С чем связываю тот факт, что на этой предсезонке у «Салавата» много травм, в том числе у ключевых игроков: Маннинена, Тихонова? Конкретного ответа на этот вопрос у меня нет. Что касается Маннинена и Тихонова, то они получили повреждения во время двусторонних встреч.



Сегодня, возможно, сыграла свою роль пятница 13-е. Все ребята играют на полную, ведь это важные предсезонные матчи. Нам не повезло с тем, что Амиров и Коледов получили травмы сегодня.



Много молодых ребят на домашнем турнире играли заметную роль в команде? Если молодые парни продолжат действовать в том же духе и будут так же уверенно проявлять себя на льду, то внутри команды будет суперконкуренция. Каждому будет тяжело пробиться в состав, и я говорю сейчас про всех игроков», — приводит слова Лямся официальный сайт уфимцев.

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