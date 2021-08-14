Рашит Давыдов поделился деталями расторжения контракта со СКА

Экс-тренер вратарей СКА Рашит Давыдов высказался о уходе из клуба.



«Почему после пяти лет успешной работы вдруг пришлось покинуть СКА? Ответ очень простой. Клуб решил расторгнуть со мной контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Причина? Скажу только, что для меня и моей семьи такой исход в последние дни июня стал полной неожиданностью.



Связано ли это с уходом из сборной России, которую пришлось оставить незадолго до начала чемпионата мира? Может быть, и связано. Я не хотел бы рассказывать формулировку причины расторжения контракта. Даже не знаю, имею ли на это право. Эти вопросы не ко мне, а к руководству армейцев.



Что заставило остаться в Санкт-Петербурге, ведь, когда переходил из московского «Динамо» в СКА, говорил, что планирую задержаться в городе на Неве всего на два года? Опыт других тренеров, наших предшественников в СКА, показывал, что надолго в этом клубе мало кто задерживался. Поэтому было понимание, что тренерский штаб Олега Знарка приглашался под конкретные соревнования, турниры. Такие, например, как Кубок мира и Олимпиада. Само собой, также стояла задача выиграть Кубок Гагарина.



А то, что мне предложили продолжить сотрудничество со СКА после ухода Знарка, означало определённое признание результатов моей деятельности. Конечно же, тогда было желание продолжить работу с вратарями клуба, в развитии и становлении которых принял участие. Мне хотелось увидеть результаты этого увлекательного процесса», — приводит слова Давыдова «Спорт уик-энд».

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