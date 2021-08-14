«Авангард» уверенно обыграл московское «Динамо», забросив пять шайб

«Авангард» одержал победу в товарищеском матче с московским «Динамо» со счётом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе.
На 22-й минуте Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. Через две минуты Владислав Михайлов сравнял счёт, а в середине второго периода Вадим Шипачёв вывел москвичей вперёд. Спустя ещё две минуты Денис Зернов сравнял счёт, а на 35-й минуте Сергей Толчинский забросил третью шайбу омичей. На исходе второго игрового отрезка забил Петер Цегларик. На 42-й минуте Зернов оформил дубль.
В овертайме ещё по шайбе в ворота «Динамо» забросили Корбан Найт и Наиль Якупов.
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Авангард» откроет чемпионат домашним матчем с ЦСКА. «Динамо» проведёт первую встречу 3 сентября дома с минскими одноклубниками.
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