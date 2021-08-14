Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» уверенно обыграл московское «Динамо», забросив пять шайб

«Авангард» уверенно обыграл московское «Динамо», забросив пять шайб
Комментарии

«Авангард» одержал победу в товарищеском матче с московским «Динамо» со счётом 5:2 (0:0, 4:2, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
14 августа 2021, суббота. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Якупов (Цегларик, Каски) – 21:46' (5x4)   1:1 Михайлов (Педан, Фисенко) – 23:47' (5x5)   1:2 Шипачёв (Галиев, Петунин) – 31:07' (5x5)   2:2 Зернов (Береглазов) – 33:24' (5x4)   3:2 Толчинский (Зернов, Покка) – 34:50' (5x5)   4:2 Цегларик (Найт) – 39:06' (5x5)   5:2 Зернов (Береглазов, Толчинский) – 41:08' (5x5)   6:2 Найт (Цегларик, Каски) – 60:14' (3x3)   7:2 Якупов (Зернов, Покка) – 61:11' (3x3)

На 22-й минуте Наиль Якупов вывел «ястребов» вперёд. Через две минуты Владислав Михайлов сравнял счёт, а в середине второго периода Вадим Шипачёв вывел москвичей вперёд. Спустя ещё две минуты Денис Зернов сравнял счёт, а на 35-й минуте Сергей Толчинский забросил третью шайбу омичей. На исходе второго игрового отрезка забил Петер Цегларик. На 42-й минуте Зернов оформил дубль.

В овертайме ещё по шайбе в ворота «Динамо» забросили Корбан Найт и Наиль Якупов.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Авангард» откроет чемпионат домашним матчем с ЦСКА. «Динамо» проведёт первую встречу 3 сентября дома с минскими одноклубниками.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021