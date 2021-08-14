Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Авангарда» со счётом 2:5

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги контрольного матча с «Авангардом» (2:5).
«Неплохой первый период, второй отрезок тоже начали неплохо, повели в счёте. Был переломный момент, когда следовало правильно играть и, наоборот, больше с шайбой. Стали делать необоснованные действия, удаления пошли, меньшинство страдает. Хорошая игра для нас в плане того, что наконец-то мы выехали из Новогорска, всё-таки совсем другие условия, тренировочный каток, к тому же холодный. Теперь вышли на нормальный стадион, хороший соперник, полноценная игра — и с паузами, и со всем прочим. Это очень важный момент для нас, и, как я уже сказал, проверили себя с хорошим соперником.
Увидели как положительные, так и отрицательные стороны. Повторюсь, переломный момент случился в середине игры, когда нужно было увеличивать преимущество, владение шайбой, а мы начали удаляться.
Подсели физически? Правильно заметили, я неслучайно сказал, что мы выехали из Новогорска, потому что у нас там холодно, дышится намного легче, а здесь нормальный стадион, на котором будем играть в течение сезона. Это важно, ближе к сезону возвращаться в нормальные условия», — цитирует Кудашова официальный сайт бело-голубых.
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