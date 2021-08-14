Зернов — о Мирошниченко: парень молодой, старается! Сейчас много нового для него

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги матча с «Динамо».

«Первый период прошёл достаточно тяжело — может быть, не ожидали такого начала от «Динамо». Во втором периоде собрались и начали играть правильно, от этого и голы пошли.

Играл в тройке с Мирошниченко? Парень молодой, старается! Сейчас много нового для него, и мы с Толчинским старались помогать ему. Самое главное — отыграть строго в обороне, а там уже в нападении моменты всегда будут.

На предсезонке с каждой игрой всё легче и легче. После лета какие-то нюансы начинаешь забывать, а сейчас всё быстро вспоминается. Уже с каждой игрой легче играть, в плане нюансов уже знаешь, куда бежать, где шайбу ждать.

Сильно ли изменится тактика команды? Нет, конечно. Мы каждый год играем в один и тот же хоккей. В плане троек ещё будут эксперименты. Думаю, последние две-три игры перед началом чемпионата будут такие тройки, как будем начинать в сезоне, а в плане игры всё то же самое, ничего менять не станем», — цитирует Зернова официальный сайт «Авангарда».