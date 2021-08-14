Хартли поделился мнением об игре Денисевича, Давыдова и Мирошниченко

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе над «Динамо» в контрольном матче (5:2).

«Ребята сегодня хорошо поработали и показали качественную игру. Думаю, что мы уверенно смотрелись во всех компонентах, в равных составах действовали очень хорошо. В первом периоде слишком часто отдавали шайбу, и поэтому противник запирал нас в своей зоне. Были у нас ошибки, но во втором периоде вернули свою игру и здорово действовали в большинстве и меньшинстве, Шимон Грубец отлично провёл встречу.

В целом продолжается процесс оценки, и на данном этапе счёт на табло не так важен: для нас гораздо важнее, чтобы наши новички полностью вникли в систему, знали все нюансы и детали нашей игры. И пока тем, что вижу, я доволен.

Денисевич, Давыдов, Мирошниченко? Я считаю, что это отличный опыт и отличная возможность научиться для этих троих молодых ребят. Мы сегодня использовали их во всех ситуациях, и я считаю, что именно так можно овладеть всем и научиться. Плюс это прекрасный для них опыт, ведь в товарищеских матчах ты как раз и узнаёшь то, как играют матчи в КХЛ, ты узнаёшь себя и набираешься опыта. Тем более сейчас, когда у нас Готовец, Паре и Комаров уезжают в сборную Беларуси, думаю, что у наших молодых ещё будет шанс проявить себя», – цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».