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Кузьмин, выбранный на драфте НХЛ-2021 «Виннипегом», подписал с клубом контракт новичка

Кузьмин, выбранный на драфте НХЛ-2021 «Виннипегом», подписал с клубом контракт новичка
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Защитник Дмитрий Кузьмин подписал контракт новичка с «Виннипег Джетс».

Как сообщает в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн, 18-летний игрок и клуб заключили сделку сроком на 3 года.

Отметим, что Кузьмин был выбран клубом на драфте НХЛ 2021 года в третьем раунде под общим 82-м номером.

В прошедшем сезоне защитник выступал в чемпионате Беларуси за «Динамо-Молодечно». В 46 матчах регулярного чемпионата он сумел набрать 11 (3+8) результативных баллов при показателе полезности "-2". Также он провёл 6 матчей в плей-офф, в которых набрал 4 (3+1) очка при общей полезности «0».

Кузьмин принял участие в юниорском чемпионате мира-2021, проведя в составе сборной Беларуси 5 матчей, забросив одну шайбу и отдав четыре голевые передачи при полезности "+3".

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