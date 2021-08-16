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Яруллин — о посте в Рамадан и тренировках: спокойно совмещаем одно с другим

Яруллин — о посте в Рамадан и тренировках: спокойно совмещаем одно с другим
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Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал совмещение поста в Рамадан с тренировочным процессом.

«Как в команде, особенно медицинский штаб, относятся к соблюдению Рамадана? В дневное время не употребляю пищу и воду, а ведь нужно тренироваться? Ну, до этого ещё далеко. Пока нет моментов, которые могли бы пересекаться. У нас достаточно времени, чтобы успеть прочитать молитву. Тренировочный процесс есть тренировочный процесс. Мы спокойно совмещаем одно с другим.

Пост обязателен для каждого взрослого состоявшегося мусульманина, но есть условия, при которых разрешается оставить пост. При этом в будущем его обязательно нужно возместить. Например, послабления разрешаются больному человеку, путнику или беременной женщине. Сложностей никаких нет. Ты можешь кушать до начала рассвета и после захода солнца.

После этого нетрудно отучить себя есть по ночам? Нет, проблем нет. Хотя когда впервые начинал поститься, то думал, что сложно пить и есть только ночью, а потом перестраиваться», — цитирует Яруллина «Спорт-экспресс».

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