Организаторы Кубка мэра Москвы ожидают максимального количества зрителей на трибунах

Федерация хоккея Москвы (ФХМ), занимающаяся организацией Кубка мэра Москвы, рассчитывает на присутствие максимального количества зрителей на трибунах во время турнира в соответствии с разрешёнными требованиями.



Как сообщает ТАСС, управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило проведение спортивных мероприятий в столице с участием не более трёх тысяч зрителей.



«Согласно требованиям, на матчи Кубка мэра Москвы может допускаться до трёх тысяч болельщиков. Мы, конечно, хотели бы, чтобы зрители по максимуму присутствовали на трибунах, так как люди уже соскучились по хоккею, а команды — по зрителям. Тем более спрос на билеты есть», — сообщила пресс-служба ФХМ.



Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское «Динамо», побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идёт ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем — «Спартак» (2009, 2015).



С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подмосковным «Витязем». В нынешнем году участие в соревнованиях также примут «Амур» и «Куньлунь Ред Стар». Кубок пройдёт с 25 по 28 августа во дворце спорта «Мегаспорт».