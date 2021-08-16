«Нэшвилл» и вратарь Сарос избежали арбитража, заключив контракт на $ 20 млн

«Нэшвилл Предаторз» и вратарь Юусе Сарос достигли соглашения и избежали арбитража, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что стороны заключили четырёхлетний контракт на общую сумму $ 20 млн. Таким образом, в год 26-летний финский голкипер будет зарабатывать $ 5 млн.

В минувшем сезоне Сарос принял участие в 36 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 21 победу при 92,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.28. В плей-офф финн сыграл шесть матчей, одержав две победы и в среднем за матч отражая 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2.78.

Напомним, Сарос в 2013 году был выбран «Нэшвиллом» на драфте в 4-м раунде под общим 99-м номером. С 2015 года голкипер регулярно выступает за основную команду «Предаторз».