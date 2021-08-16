«Миннесота» договорилась о новом контракте с Фиалой. Он будет получать $ 5,1 млн

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала договорился о новом контракте с клубом, информирует инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что Фиала будет получать $ 5,1 млн. Контракт рассчитан только на один сезон.
Игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний.
В сезоне-2020/2021 Фиала набрал 40 очков в 50 матчах регулярного чемпионата: по 20 раз забросил и отдал результативные передачи. В семи встречах плей-офф на счету нападающего гол и передача. Его кэпхит по действующему до конца июля 2-летнему контракту составлял $ 3 млн.
Напомним, что этим летом «дикарям» из игроков основном состава осталось договориться о новом контракте с российским нападающим Кириллом Капризовым.
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