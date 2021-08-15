«Миннесота» просит арбитраж присудить Фиале $ 4 млн, игрок хочет получать $ 6,25 млн

«Миннесота Уайлд» и нападающий клуба Кевин Фиала продолжают разбирательства по контракту игрока, который находится в статусе ограниченно свободного агента.



Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман, «Миннесота» просит арбитражный суд присудить игроку зарплату $ 4 млн, сам игрок хочет $ 6,25 млн.



Ранее сообщалось, что инициативу в случае обращения в арбитраж проявил клуб. Слушания проходят с 11 по 26 августа.



В сезоне-2020/2021 Фиала набрал 40 очков в 50 матчах регулярного чемпионата: по 20 раз забросил и отдал результативные передачи. В семи играх плей-офф на счету нападающего гол и передача. Его кэпхит по действующему до конца июля 2-летнему контракту составлял $ 3 млн.



Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Миннесота» первую игру проведёт 15 октября в гостях с «Анахаймом».