Директор «Металлурга»: иностранцы напрочь отказывались идти в клуб, где играет Плотников

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков объяснил, почему клуб расстался с нападающим Сергеем Плотниковым.
«Мы решили этим расставанием улучшить атмосферу в команде. К его работоспособности вопросов не было, но некоторые вещи нас категорически не устраивали. Сергей — взрослый человек, который должен уже уметь контролировать свои эмоции не только на площадке, но и в раздевалке. Но подчеркну, что к хоккеисту Плотникову вообще нет никаких вопросов. Мы виноваты, что не смогли заставить Сергея вести себя правильно.
Во время игры должен быть один руководитель — главный тренер. А Сергей в каких-то моментах совсем не помогал Илье Воробьёву.
Сергей слишком эмоционален и не всегда может контролировать себя. Рано или поздно Плотников поменяется, я тоже по молодости был таким.
Пример? Попытаюсь объяснить. Можно было бы оставить Плотникова, даже сделать его капитаном, но его несдержанность привела бы к тому, что некоторые хоккеисты могли надломиться психологически. Сергей иногда слишком давил на них, повышал голос на молодых ребят. Да, в старые времена, возможно, такое бы и проходило, даже приносило бы пользу. Но мы должны учитывать, что сейчас совершенно другое поколение, к которому надо относиться иначе. И это не только спорта касается.
Иностранцев Плотников гонял? Разговаривал с ними после того, как мы уже приняли решение с ними расстаться, они как раз улетали на родину. Признались, что на них эта ситуация очень сильно сказывалась, вероятно, из-за этого кое-что и не получилось. Более того, всё это влияло и на переговоры с другими легионерами. Слухи доходят быстро, и кто-то напрочь отказывался идти в клуб, где играет Плотников», — приводит слова Ласькова «Спорт-экспресс».
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