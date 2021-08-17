«Спартак» подписал контракт с нападающим Буцаевым

«Спартак» подписал контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Двустороннее соглашение позволит хоккеисту выступать на только в основной команде красно-белых в Континентальной хоккейной лиге, но и принимать участие в мачтах за фарм-клуб «Спартака» — воскресенский «Химик», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В прошлом сезоне форвард играл за «Нефтехимик» в КХЛ и «Реактор» в МХЛ. В составе «Нефтехимика» хоккеист провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. За «Реактор» нападающий принял участие в шести встречах регулярки, набрав 5 (2+3) очков.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября.