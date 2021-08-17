Мильштейн: в детстве Наместников встретился с Айзерманом. Потом тот выбрал Влада на драфте

Агент нескольких российских хоккеистов Дэн Мильштейн скоро допишет книгу «Большая игра. По ту сторону мечты», в которой будут описаны малоизвестные подробности из жизни хоккеистов. В одном из фрагментов он рассказал о том, как россиянин Владислав Наместников в детстве встретился со Стивом Айзерманом, который позднее задрафтовал его в «Тампу».

«Семья Наместниковых жила в Детройте — там же, где играл за «Ред Уингз» дядя Слава. Влад уже вовсю занимался хоккеем и бредил «Красными крыльями». И тогда уже двукратный обладатель Кубка Стэнли Козлов сделал племяннику царский подарок — несколько раз сводил в раздевалку его любимого клуба, когда там была вся команда.



Пожал тогда Влад крохотной ручонкой и руку капитана «Детройта» Стива Айзермана — своего будущего генерального менеджера сначала в «Тампе», куда тот возьмёт Наместникова в первом раунде драфта, а потом и в самом «Ред Уингз».



Такие вот в жизни бывают пересечения. Тогда Айзерман был для Влада кумиром. Позже станет работодателем. И скажет: «Это уникальная и интересная ситуация — драфтовать игрока, семью которого ты много лет знаешь и самого видел ещё ребёнком. Помню даже, как немного играл против отца Владди. Всё это очень помогло в плане того, что мы всегда хотим знать о наших будущих хоккеистах, какой у них характер, какие корни. Здесь с этим не было вообще никаких проблем».



Семья Наместниковых — первая российская династия в НХЛ. Ведь там играл не только дядя, но и отец Владика. Никогда прежде не случалось, чтобы папа и сын из России выходили на лёд в лучшей хоккейной лиге мира», — цитирует отрывок из книги Мильштейна «РБК-Спорт».