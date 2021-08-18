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Егор Яковлев забросил шайбу «Салавату», перекинув её через голкипера

Егор Яковлев забросил шайбу «Салавату», перекинув её через голкипера
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Сегодня, 18 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев» играют друг с другом в рамках TANECO Кубка Чемпионов. После первого периода счёт в матче равный – 1:1. На 5-й минуте защитник «Магнитки» Егор Яковлев забросил шайбу, перекинув её через голкипера соперника.

«Егор Яковлев забивает лучший гол турнира на данный момент», – прокомментировала эту шайбу пресс-служба «Магнитки» в «Твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» магнитогорского «Металлурга».

На 18-й минуте Александр Кадейкин сравнял счёт при игре в большинстве.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Металлург» проведёт первый матч в гостях с «Автомобилистом» 3 сентября.

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