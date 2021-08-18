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Немировски: «Торпедо» недовольно качеством игры на льду легионеров в прошлом сезоне

Немировски: «Торпедо» недовольно качеством игры на льду легионеров в прошлом сезоне
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился недовольством легионерами в прошлом сезоне КХЛ.

«Что касается легионеров, то в прошлом сезоне мы были недовольны качеством их игры на льду. Этим летом мы это поправили. Наш новый иностранный легион должен быть сильнее», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Напомним, ранее американский защитник Крис Уайдман перешёл в «Монреаль Канадиенс». Прошлый сезон 31-летний игрок провёл в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 Уайдман стал лучшим бомбардиром среди защитников — на его счету 41 (9+32) очко при показателе полезности «0». Всего он провёл 59 матчей в регулярке КХЛ и четыре матча в плей-офф, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».

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