Лучший защитник-бомбардир КХЛ подписал контракт с «Монреалем»

Американский защитник Крис Уайдман перешёл в «Монреаль Канадиенс», сообщает известный североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что стороны заключили однолетнее соглашение на $ 750 тыс.



Прошлый сезон 31-летний игрок провёл в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо».



По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 Уайдман стал лучшим бомбардиром среди защитников — на его счету 41 (9+32) очко при показателе полезности «0». Всего он провёл 59 матчей в регулярке КХЛ и четыре матча в плей-офф, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».



В НХЛ Уайдман играл за «Оттаву Сенаторз» с 2015 по 2018 год, сезон-2018/2019 заканчивал в «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориде Пантерз».