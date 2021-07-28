Лучший защитник-бомбардир КХЛ подписал контракт с «Монреалем»
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Американский защитник Крис Уайдман перешёл в «Монреаль Канадиенс», сообщает известный североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что стороны заключили однолетнее соглашение на $ 750 тыс.
Прошлый сезон 31-летний игрок провёл в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо».
По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 Уайдман стал лучшим бомбардиром среди защитников — на его счету 41 (9+32) очко при показателе полезности «0». Всего он провёл 59 матчей в регулярке КХЛ и четыре матча в плей-офф, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».
В НХЛ Уайдман играл за «Оттаву Сенаторз» с 2015 по 2018 год, сезон-2018/2019 заканчивал в «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориде Пантерз».
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