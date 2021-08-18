Квартальнов: меня не устроит, если «Ак Барс» так много будет проигрывать в сезоне

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи со СКА (2:3 ОТ).

«Пропустили сегодня в меньшинстве. Нужно улучшить меньшинство и не надо было столько удаляться.

Меня не устроит, если мы так много будем проигрывать в сезоне. Надо забивать. Хорошее замечание, что пока забивают только молодые.

Буллиты сегодня не задались. Игра Бобкова? Вратарь должен держать команду в тонусе. Есть определённые моменты. Может, через матчи придёт?» — сказал Квартальнов на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 18 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» в рамках TANECO Кубка чемпионов хозяева турнира, «Ак Барс», принимали санкт-петербургский СКА. По итогам матча СКА одержал победу в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).