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Шайба Фальковского в овертайме принесла СКА победу в матче с «Ак Барсом»

Шайба Фальковского в овертайме принесла СКА победу в матче с «Ак Барсом»
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Сегодня, 18 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» в рамках TANECO Кубка чемпионов хозяева турнира, «Ак Барс», принимали санкт-петербургский СКА. По итогам матча СКА одержал победу в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

ТАНЕКО Кубок чемпионов. TANECO Кубок чемпионов
18 августа 2021, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Бурдасов, Марченко) – 07:26' (5x3)   1:1 Галимов (Хенкель, Кемпфер) – 17:01' (5x5)   1:2 Вей (Бурдасов, Свечков) – 48:32' (5x4)   2:2 Янчевский (Рукавишников, Воронков) – 53:07' (5x5)   2:3 Фальковский (Марченко, Вей) – 61:01' (3x3)

На 8-й минуте нападающий СКА Игорь Ожиганов забросил шайбу во время игры «пять на три», очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

На 18-й минуте Артём Галимов сравнял счёт при игре в равных составах. Ассистентами выступили Кристиан Хенкель и Стивен Кемпфер.

На 49-й минуте Линден Вей вновь вывел вперёд СКА. На 54-й минуте Марк Янчевский сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Степан Фальковский.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. СКА проведёт первый матч в гостях с «Северсталью» 2 сентября. «Ак Барс» в этот же день примет «Йокерит».

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