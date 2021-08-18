Шайба Фальковского в овертайме принесла СКА победу в матче с «Ак Барсом»

Сегодня, 18 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» в рамках TANECO Кубка чемпионов хозяева турнира, «Ак Барс», принимали санкт-петербургский СКА. По итогам матча СКА одержал победу в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

На 8-й минуте нападающий СКА Игорь Ожиганов забросил шайбу во время игры «пять на три», очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Кирилл Марченко.

На 18-й минуте Артём Галимов сравнял счёт при игре в равных составах. Ассистентами выступили Кристиан Хенкель и Стивен Кемпфер.

На 49-й минуте Линден Вей вновь вывел вперёд СКА. На 54-й минуте Марк Янчевский сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Степан Фальковский.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. СКА проведёт первый матч в гостях с «Северсталью» 2 сентября. «Ак Барс» в этот же день примет «Йокерит».