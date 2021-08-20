Защитника Максима Чудинова точно не будет в «Салавате Юлаеве»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб не будет приглашать в состав защитника Максима Чудинова.
«Сейчас это уже не соответствует действительности. Месяца полтора назад мы рассматривали весь рынок, смотрели этого игрока. Но сейчас могу сказать, что его у нас точно не будет», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, в КХЛ Чудинов провёл 570 матчей за «Северсталь», СКА и «Авангард», набрал 198 (67+131) очков при коэффициенте полезности «+75».
В прошедшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общей полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.
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