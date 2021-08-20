Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитника Максима Чудинова точно не будет в «Салавате Юлаеве»

Защитника Максима Чудинова точно не будет в «Салавате Юлаеве»
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что клуб не будет приглашать в состав защитника Максима Чудинова.

«Сейчас это уже не соответствует действительности. Месяца полтора назад мы рассматривали весь рынок, смотрели этого игрока. Но сейчас могу сказать, что его у нас точно не будет», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в КХЛ Чудинов провёл 570 матчей за «Северсталь», СКА и «Авангард», набрал 198 (67+131) очков при коэффициенте полезности «+75».

В прошедшем сезоне 31-летний защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общей полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.

«В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось» «В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021