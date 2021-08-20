«Чикаго» выложил фотографию с ошибочным написанием фамилии Флёри на свитере

«Чикаго Блэкхоукс» выложил в твиттер-аккаунте фотографию со свитерами новичков, пополнивших команду в летнее межсезонье.



Первый пост был почти сразу же удалён, так как обнаружилась ошибка в написании фамилии голкипера Марка-Андре Флёри, оказавшегося в клубе в результате обмена с «Вегасом».



Фамилия на свитере была написана как Fluery, а не Fleury. Клуб исправил ошибку, но в комментариях к новому твиту подписчики активно обсуждали эту тему.

Напомним, что сразу после обмена в «Чикаго» Флёри взял паузу, после которой сообщил клубу о решении продолжить карьеру и выступать за «Блэкхоукс».



В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. 36-летний вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.