«Чикаго» выложил фотографию с ошибочным написанием фамилии Флёри на свитере

«Чикаго Блэкхоукс» выложил в твиттер-аккаунте фотографию со свитерами новичков, пополнивших команду в летнее межсезонье.
Первый пост был почти сразу же удалён, так как обнаружилась ошибка в написании фамилии голкипера Марка-Андре Флёри, оказавшегося в клубе в результате обмена с «Вегасом».
Фамилия на свитере была написана как Fluery, а не Fleury. Клуб исправил ошибку, но в комментариях к новому твиту подписчики активно обсуждали эту тему.
Напомним, что сразу после обмена в «Чикаго» Флёри взял паузу, после которой сообщил клубу о решении продолжить карьеру и выступать за «Блэкхоукс».
В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. 36-летний вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.
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