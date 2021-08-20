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Хет-трик Порядина принёс «Нефтехимику» уверенную победу в товарищеском матче с «Куньлунем»

Хет-трик Порядина принёс «Нефтехимику» уверенную победу в товарищеском матче с «Куньлунем»
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Завершился товарищеский матч, в котором «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 10-й минуте Андрей Чивилёв вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Павел Порядин увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте Порядин забил второй гол. В начале третьего периода Ху Ян отыграл одну шайбу. В середине игрового отрезка Порядин оформил хет-трик. Через полторы минуты Люк Локхарт сделал счёт 2:4, однако на 57-й минуте Александр Беляев установил итоговый счёт встречи — 5:2 в пользу «Нефтехимика».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 августа 2021, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Чивилёв (Хайруллин, Клок) – 09:48' (5x4)   2:0 Порядин (Секстон, Шафигуллин) – 18:54' (5x5)   3:0 Порядин – 33:28' (5x5)   3:1 Ху – 41:26' (5x5)   4:1 Порядин (Хайруллин, Клок) – 50:56' (3x4)   4:2 Локхарт (Фу, Верек) – 52:27' (4x3)   5:2 Беляев (Попов, Хафизов) – 56:07' (5x5)

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. Первый матч нового регулярного чемпионата «Нефтехимик» и «Куньлунь» проведут между собой. Встреча состоится 2 сентября в Нижнекамске.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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