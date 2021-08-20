Хет-трик Порядина принёс «Нефтехимику» уверенную победу в товарищеском матче с «Куньлунем»

Завершился товарищеский матч, в котором «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоялась в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 10-й минуте Андрей Чивилёв вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Павел Порядин увеличил преимущество хозяев. На 34-й минуте Порядин забил второй гол. В начале третьего периода Ху Ян отыграл одну шайбу. В середине игрового отрезка Порядин оформил хет-трик. Через полторы минуты Люк Локхарт сделал счёт 2:4, однако на 57-й минуте Александр Беляев установил итоговый счёт встречи — 5:2 в пользу «Нефтехимика».
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. Первый матч нового регулярного чемпионата «Нефтехимик» и «Куньлунь» проведут между собой. Встреча состоится 2 сентября в Нижнекамске.
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