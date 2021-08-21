И. Воробьёв: когда ждём Прохоркина в форме? Как в песне у Шуфутинского — третьего сентября

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвел итоги матча Кубка чемпионов со СКА (0:1).



«Проиграли, но два периода в нашем исполнении мне понравились — первый и третий. Во втором немного не получилось со сменами, не вывели пару шайб. Ну и в завершении атак сегодня игра не заладилась. А по игре, по системности команда выглядела хорошо.



Что касается Прохоркина, у него была скомканная предсезонка. Поэтому какая была подготовка, так он и играет сейчас. Когда ждём его в форме? Как в песне у Шуфутинского — третьего сентября. Пашнин здесь, в Казани, переболел. Но у нас у всех задача — подойти в нужной форме к началу регулярного чемпионата.



Тройка Майе в равных составах пока без набранных очков? Хороший вопрос, я себе его тоже задам. Да, создают они много, даже сейчас в концовке был момент, когда Голдобин убежал один на один.



Если говорить о вчерашнем матче по следж-хоккею, это очень важное мероприятие, хорошо, что «Ак Барс» организовал. Дети, когда забивают голы, радуются и забывают о своих проблемах, просто играют в хоккей. Это счастье для них и для их родителей», — приводит слова Воробьёва официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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