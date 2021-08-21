Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Диц и Усов устроили драку во время товарищеского матча между «Барысом» и Беларусью

Диц и Усов устроили драку во время товарищеского матча между «Барысом» и Беларусью
Комментарии

Сборная Беларуси и «Барыс» сыграли вничью в товарищеском матче со счётом 4:4 (1:1, 2:1, 1:2).

В третьем периоде, на 54-й минуте игры на льду произошла драка, в которой поучаствовали защитник казахстанского клуба Даррен Диц и нападающий белорусской национальной команды Илья Усов. Видео доступно по ссылке.

Напомним, у Беларуси забитыми шайбами отметились защитник Ник Бэйлен, а также нападающие Алексей Протас, Шейн Принс и Егор Шарангович.

У «Барыса» дубль на счету форварда Кёртиса Валка, по одной шайбе забили Алексей Зубов и Никита Михайлис.

Сборная Беларуси продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится с 26 по 29 августа. «Барыс» первый матч сезона КХЛ проведёт 3 сентября дома с «Салаватом Юлаевым».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021