Диц и Усов устроили драку во время товарищеского матча между «Барысом» и Беларусью
Поделиться
Сборная Беларуси и «Барыс» сыграли вничью в товарищеском матче со счётом 4:4 (1:1, 2:1, 1:2).
В третьем периоде, на 54-й минуте игры на льду произошла драка, в которой поучаствовали защитник казахстанского клуба Даррен Диц и нападающий белорусской национальной команды Илья Усов. Видео доступно по ссылке.
Напомним, у Беларуси забитыми шайбами отметились защитник Ник Бэйлен, а также нападающие Алексей Протас, Шейн Принс и Егор Шарангович.
У «Барыса» дубль на счету форварда Кёртиса Валка, по одной шайбе забили Алексей Зубов и Никита Михайлис.
Сборная Беларуси продолжает подготовку к олимпийской квалификации, которая состоится с 26 по 29 августа. «Барыс» первый матч сезона КХЛ проведёт 3 сентября дома с «Салаватом Юлаевым».
Комментарии
- 21 августа 2021
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:15
-
15:48
-
15:45
-
15:44
-
15:08
-
15:07
-
14:35
-
14:12
-
13:55
-
13:48
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:58
-
11:35
-
11:06
-
10:46
-
10:18
-
09:58
-
09:38
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
03:25
-
02:23
-
00:03
- 20 августа 2021
-
23:31
-
23:16
-
22:57
Партнерский контент