«Амур» в товарищеском матче по буллитам обыграл московский «Спартак»

Хабаровский «Амур» в товарищеском матче одержал победу по буллитам над московским «Спартаком» со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0).
В составе победителей отличились форварды Владислав Галузин и Владимир Бутузов, а также защитник Артём Аляев. У «Спартака» шайбы забросили нападающие Глеб Шашков, Илья Шипов и Александр Хохлачёв.
В серии послематчевых буллитов у «Амура» отличились Радан Ленц и Галузин.
Для клубов это был второй очный товарищеский матч во время летней предсезонки. В первой игре победу также одержал «Амур» (3:2).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Спартак» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Адмиралом». «Амур» в этот же день в гостях сыграет с «Сочи».
- 21 августа 2021
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