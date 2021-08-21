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«Амур» в товарищеском матче по буллитам обыграл московский «Спартак»

«Амур» в товарищеском матче по буллитам обыграл московский «Спартак»
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Хабаровский «Амур» в товарищеском матче одержал победу по буллитам над московским «Спартаком» со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 0:0).

В составе победителей отличились форварды Владислав Галузин и Владимир Бутузов, а также защитник Артём Аляев. У «Спартака» шайбы забросили нападающие Глеб Шашков, Илья Шипов и Александр Хохлачёв.

В серии послематчевых буллитов у «Амура» отличились Радан Ленц и Галузин.

Для клубов это был второй очный товарищеский матч во время летней предсезонки. В первой игре победу также одержал «Амур» (3:2).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Спартак» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Адмиралом». «Амур» в этот же день в гостях сыграет с «Сочи».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Амур
Хабаровск
0:1 Галузин (Горшков) – 05:19' (5x3)   0:2 Аляев (Ленц, Томашек) – 16:41' (5x5)   1:2 Шашков (Баранов) – 20:51' (5x5)   2:2 Шипов (Талалуев) – 22:07' (5x5)   3:2 Хохлачёв (Ержабек, Вишневский) – 30:06' (5x5)   3:3 Бутузов (Ленц, Йордан) – 33:10' (5x4)   3:4 Галузин – 65:00' (ПБ)
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