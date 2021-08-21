Квартальнов — о 5:4 с «Салаватом»: болельщикам, наверное, понравился матч — острая игра

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» на ТАНЕКО Кубке чемпионов (5:4).
«Первый период опять нам не удался, такие простые голы и простые ошибки в обороне надо убирать. Потом завелись, заиграли хорошо, но стали много удаляться, два раза играли «3 на 5». Хорошо, что выстояли, но зачем нам тренировать «Уфу»? Мы и так знаем, что у них есть люди, которые могут исполнить. Хорошо, что не пропустили, но удаления в концовке матчей надо убирать.
Болельщикам, наверное, понравился матч — острая игра, туда-сюда. Но мы в облаках не витаем, у нас много проблем. Надо стараться играть по-другому. Если взять два первых гола соперника, они практически не затратили сил на то, чтобы забить. Гол должен быть выстрадан, а тут две передачи, два подарка — и всё рушится. Такие простые моменты были и в Магнитогорске. Понимаем, что играем с хорошими соперниками, и усталость накопилась, но всё же», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
- 21 августа 2021
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