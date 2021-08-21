Кадейкин: непонятно, в каком составе войдём в сезон. Будем по ходу пьесы подгонять

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (4:5) на ТАНЕКО Кубке чемпионов.



«Хорошее, активное начало, но очень пассивный второй период. Перестали двигаться, потом стали героически вытаскивать игру, но не получилось. Для нас это будет очередной урок — если ты отбрасываешься и отдаёшь сопернику шайбу, то будет обороняться, что и произошло. Игру во втором периоде с физическим состоянием команды мы не связываем.



Мы с Хартикайненом и Шмелёвым играем вместе с первой тренировки. Есть цель делать результат: забивать, отдавать, приносить пользу команде. Если у нас это будет получаться в таком сочетании, почему нет. Играть с Хартикайненом в одном сочетании для меня не самоцель. Неприятно на предсезонке терять игроков.



Когда они выйдут, тот этап, когда нужно набирать форму, будет потерян. Мы месяц наигрывали одно большинство, сейчас приходится играть по-другому. Пока непонятно, в каком составе войдём в сезон, будем по ходу пьесы всё подгонять. Это не значит, что надо опустить руки и ездить по городам на экскурсии. Ребята, которые пришли, дают результат, будем из этой ситуации выжимать все», — приводит слова Кадейкина официальный сайт КХЛ.