«Филадельфия» продлила контракт с Санхаймом на два года с кэпхитом $ 4,675 млн

«Филадельфия Флайерз» продлила контракт с защитником Трэвисом Санхаймом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года с кэпхитом $ 4,675 млн. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее зарплата хоккеиста составляла $ 3,25 млн в год.

Таким образом, стороны избежали арбитражного суда. Слушание было назначено на 26 августа.

В прошедшем сезоне НХЛ хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.

Напомним, новый сезон НХЛ «Филадельфия» начнёт домашней серией. В первом матче «Флайерз» встретятся с «Ванкувер Кэнакс» 16 октября. Затем сыграют с «Сиэтл Кракен», «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз».