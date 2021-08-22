«Филадельфия» продлила контракт с Санхаймом на два года с кэпхитом $ 4,675 млн
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«Филадельфия Флайерз» продлила контракт с защитником Трэвисом Санхаймом, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два года с кэпхитом $ 4,675 млн. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.
Ранее зарплата хоккеиста составляла $ 3,25 млн в год.
Таким образом, стороны избежали арбитражного суда. Слушание было назначено на 26 августа.
В прошедшем сезоне НХЛ хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 15 очков: забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач.
Напомним, новый сезон НХЛ «Филадельфия» начнёт домашней серией. В первом матче «Флайерз» встретятся с «Ванкувер Кэнакс» 16 октября. Затем сыграют с «Сиэтл Кракен», «Бостон Брюинз» и «Флоридой Пантерз».
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