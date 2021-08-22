Главный тренер женской сборной России подвёл итоги матча со Швейцарией

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал победу над сборной Швейцарии (3:1).

«Наша команда действовала нервно в начале матча, что привело к ненужным удалениям. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, успокоились, собрались и с середины второго периода полностью контролировали ход встречи. На экваторе матча мы забросили две быстрые шайбы. Серийные голы всегда переламывают ход игры. Мы настраивали команду на быстрый хоккей, девушки продемонстрировали два быстрых гола. Первую шайбу забросили в результате позиционной атаки в большинстве, вторую – на контратаке. После первого гола мы провели смену, выпустили новое свежее звено – и это сработало.



Много удалений? Нужно успокоиться. Игра со Швейцарией стала первой на этом чемпионате мира. В составе сборной очень много дебютантов, из-за чего была нервозность, ненужное волнение. Мы успокоились и от игры к игре будем прибавлять.



Чувства при 0:1? Мы всегда верим в итоговый результат, в победу. Просто надо было находиться на скамейке и, глядя на глаза девушек, понять, что рано или поздно они забросят.



От всех звеньев мы требуем одной системы: чтобы они играли компактно, помогали друг другу. Требуем, чтобы в атаке участвовали не только нападающие, но и защитники. От всех троек мы ждём заброшенных шайб.

Выводы после игры с США? США и Швейцария – две совершенно разные команды. Тем не менее, выводы мы сделали. Игра с Америкой нужна была для того, чтобы хоккеистки вспомнили опыт международных матчей, приобрели уверенность. В игре с США мы очень много времени провели в обороне, со Швейцарией же играли больше в атаке», – цитирует Бобарико сайт ФХР.