Главный тренер женской сборной России рассказал, как бороться с командой Канады

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал, как бороться с командой Канады.

«В выставочном матче травму получила Юлия Смирнова. Для нас это потеря – она самоотверженный защитник. Но нам в целом удалось нивелировать её отсутствие, не считая начала матча, когда было много невынужденных ошибок.



Как бороться с канадками? Верить! Выполнять игровое задание и показывать максимум, на который способны. Невозможного ничего не бывает. Будем стараться и приложим все усилия, чтобы составить достойную конкуренцию», – цитирует Бобарико сайт ФХР.

В следующем матче сборная России сыграет с Канадой. Встреча состоится 23 августа, начало – в 01:00.



Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.