Томи Лямся: надеюсь, Маннинен и Гранлунд первыми вернутся в игру

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча за третье место на предсезонном турнире в Казани, где «Салават» уступил «Магнитке» (2:3).
«Это был непростой матч, у нас было мало времени на восстановление. Хорошо провели первый период – внесли небольшие изменения в игру, и он нам удался.
Второй период начали плохо, соперник реализовал наши удаления, мы уступали в счёте, и было непросто отыграться. Если смотреть на эту неделю, она получилась плодотворной, мы получили информацию. Самое ключевое – то, что этот матч прошёл без травм.
Я доволен игрой Кулёмина, у него было мало времени, чтобы себя проявить. Решение по нему будет позже. Что касается Метсолы, я спокоен и уверен в нём. Каждый тренер хочет, чтобы его вратари спасали, но у нас ещё есть тренировочное время, чтобы подготовиться к сезону. Сейчас нам надо понять, как мы будем играть, когда вернутся все травмированные. Надеюсь, Маннинен и Гранлунд первыми вернутся в игру», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
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